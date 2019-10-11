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التحقيقات: سيدة باب الشعرية سعت لشراء رضيع للحصول على 300 ألف جنيه

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:00 ص
التحقيقات: سيدة باب الشعرية سعت لشراء رضيع للحصول على 300 ألف جنيه طفل حديث الولادة-ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، عن أن المتهمة بمحاولة شراء طفل من مستشفى بدائرة القسم، ارتكبت الواقعة لإيهام مطلقها بأنه ابنه والحصول منه على 300 ألف جنيه كان استولى عليها منها قبل طلاقهما ووعد برد المبلغ لها حال إنجابها طفل منه.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية، إخطارًا من أمن مستشفى للنساء والتوليد، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة، من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله.

وانتقل ضباط المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط المتهمة التى تبين بفحصها أنها "غ.م.أ" 42 سنة ربة منزل.

وبمناقشتها اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأقرت بوجود خلافات بينها ومطلقها حيث نصب عليها واستولي منها على مبالغ مالية، ورفض إرجاعها إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه فأوهمته بأنها حامل، وعلى أثر ذلك قام مطلقها باقتراض 300 ألف جنيه، من أحد البنوك لتقديمها لها عقب ولادتها، ولذا حضرت إلى المستشفى لشراء الطفل مقابل 2600 جنيه على ممرضة بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديم الطفل لمطلقها حتى تحصل على المبلغ المشار اليه، وتحرر المحضر اللازم.


مباحث القاهرة

شراء طفل

خلافات زوجية

باب الشعرية

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