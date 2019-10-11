سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تشن حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصناعية وعوادم المركبات بالشرقية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:10 م
البيئة تشن حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصناعية وعوادم المركبات بالشرقية حملات تفتيش على عوادم المركبات بالشرقية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، عددا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد منها وتم تشكيل لجنة بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وإدارة مرور الشرقية لتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمدينة الزقازيق.

وأسفرت الحملة عن فحص 27 سيارة تعمل بالبنزين كلها مطابقة و89 سيارة تعمل بالسولار منها 74 سيارة مطابقة و 15 سيارة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما تم عمل لجنة إعادة فحص وإنهاء إجراءات التصالح مع السيارات التي تم تعديل أوضاعها.

وفي ذات السياق، قام الفرع بتنفيذ حملات تفتيشية للمرور على الصناعات الصغري الملوثة لمتابعة مدى التزامها بقرار محافظ الشرقية بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة الحرجة، حيث تم تشكيل لجنة قامت بالمرور على 6 مكامير للفحم النباتي بديرب البلد وكفر ابو بري وتل القاضي وطحا التابعين لمركز ديرب نجم بالاشتراك مع شرطه البيئة والمسطحات حيث تبين توقف جميعهم عن العمل التزاما بقرار المحافظ وتم التنبيه باستمرار التوقف عن التشغيل، كما تم المرور على 4 فواخير بعزبة المشهدي بالزقازيق وتبين توقفهم عن العمل التزاما بالقرار وتم التنبيه باستمرار توقفهم.

 


وزارة البيئة

تلوث

عوادم سيارات

التفتيش على عوادم السيارات

التلوث من عوادم السيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. ورشة عمل لوزارة البيئة تبحث خطة تحويل الفيوم لقبلة سياحية

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:00 ص

"مناهج صديقة للبيئة".. وزارة البيئة تنتهى من خطة لدمج المفاهيم البيئية بالمقررات من الحضانة للثانوية.. 4 ألوان للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والتصحر.. و"المعلمين" تطالب بتوزيع 1000 صندوق للقمامة بالمدارس

الأحد، 29 سبتمبر 2019 06:00 م

وزارة البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة الأسطح بمقرها فى "بيت القاهرة"

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 01:16 م

وزارة البيئة: دمج أبعاد تغير المناخ فى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 02:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة