"البحوث الإسلامية" يطلق حملة للتوعية بمخاطر التلوث وأهمية الحفاظ على الشوارع

كتب لؤى على

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع المقبل حملة توعوية شاملة بعنوان: "بيئتك عنوانك" للتوعية بأهمية وضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها من المخلفات، ونشر السلوك الحسن بين الناس فى التعامل مع المرفقات العامة والطرقات، وذلك فى إطار تكثيف الجهود التوعوية التى ترتبط بواقع الناس ارتباطًا مباشرًا.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع يعمل على التوعية الشاملة لجميع القضايا الهامة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بأى شكل من الأشكال، وباعتبار أن البيئة تمثل مستقر الجميع، فإن حمايتها والحفاظ عليها من العبث بها وتلويثها بسلوكيات سلبية يُعد واجبًا دينيا ووطنيا، فالبيئة هى عنوان كل إنسان تعبر عنه وعن شخصيته.

وأضاف عيّاد أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وينتشرون فى المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والنوادى ومراكز الشباب بالإضافة إلى المساجد فى جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، للحديث عن مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بسلوكيات الناس فى الشوارع وفى الأماكن العامة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الحملة تتناول التوعية بمخاطر التلوث على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك من خلال بيان تعاليم الإسلام وأخلاقياته فى هذا الشأن وكيف اعتبر الإسلام أن النظافة جزء من الإيمان، وأن المؤمن حقًا لابد وأن تظهر أخلاقيات الإسلام فى شخصيته وسلوكه.