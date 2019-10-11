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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحى برام الله

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:14 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحى برام الله الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحى، فى منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة بمحافظة رام الله ، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية.


وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بالملفات.


واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحى فى بيان اليوم، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى للخطر، لاسيما بعد المواجهات التى شهدها المكان مع الشبان الفلسطينيين، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.


ودعت العمل الصحى المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى ومؤسساته المختلفة.


وقالت لجان العمل الصحي" إن تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التى تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال".


وأضافت" إن الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والتى سبقها اقتحام لمشافيها وعياداتها فى أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، لن يثنيها عن مواصلة تقديم خدماتها الصحية والإنسانية والتنموية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من سياسات الاحتلال وحصاره ومن اعتداءات مستوطنيه، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومؤسساته".


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

المسجد الأقصى

رام الله

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