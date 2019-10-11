الاتحاد الأوروبى يتوعد أردوغان بعقوبات رادعة لغزوه الأراضى السورية

(رويترز)

هددت حكومات الاتحاد الأوروبى، بفرض عقوبات على أردوغان وفرض عقوبات رادعة لغزوه الأراضى السورية ، ورفضت غاضبة تحذير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.

وكثفت قوات أردوغان الضربات بسلاحى الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

ومن قبل أدان الاتحاد الأوروبي، الذى ما زالت تركيا تطمح رسميا للانضمام إليه رغم سوء سجلها فى مجال حقوق الإنسان، هجوم أنقرة لكن التكتل الأوروبى يشعر بالاستياء من تهديدات أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى والذى يرأس قمم الاتحاد الأوروبى على تويتر "لن نقبل بأى حال أن يكون اللاجئون سلاحا وأن يُستخدموا فى ابتزازنا"، وأضاف "تهديدات الرئيس أردوغان... ليست فى محلها تماما".