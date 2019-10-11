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الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة غدا درجتين.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:36 م
الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة غدا درجتين.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة درجات الحرارة - ارشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ااﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎر على اﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة،   ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ  ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

 

 

 


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