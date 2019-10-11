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"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:00 ص
"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى
كتب محمود حسين

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قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستخصص جلسات خلال دور الانعقاد الحالى، لعرض الشكاوى المقدمة من المواطنين للمجلس، والمحالة للجنة.

وأضاف "العادلى"، فى تصريحات له، أن لجنة الاقتراحات عقدت اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى، لدراسة خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، ووضع آليات العمل، واتفقت على تقسيم اجتماعات اللجنة، بحيث يجرى توزيع الاختصاصات الممنوحة لها وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تكون هناك اجتماعات مخصصة لمناقشة الاقتراحات برغبة، وأخرى لمناقشة الاقتراحات بقوانين، واجتماعات أخرى لمناقشة الشكاوى والعرائض التى تقدم للجنة.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستولى اهتماما كبيرا خلال دور الانعقاد الحالى بالشكاوى التى تقدم من المواطنين وستخصص جلسات لعرض أهم الشكاوى خاصة التى تهم قطاعا عريضا من المواطنين وتتعلق بالخدمات العامة، وذلك بحضور ممثلى الحكومة من الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الشكاوى، قائلا: "هموم ومشكلات المواطن على رأس أولوياتنا".

 


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اخبار

شكاول المواطنين

اليوم السابع بلس

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