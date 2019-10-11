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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء.

1
 

السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء

2
 

استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركى.. ومقتل 262 من جيش أردوغان

3
 

وفد مجلس النواب الأمريكى يعلن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادى فى مصر

4
 

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.6 مليار جنيه خلال أسبوع

5
 

السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء

6
 

وفاة أليكسى ليونوف أول رائد فضاء روسى عن عمر يناهز 86 عاما

7
 

وفاة مراهق فى حادث طعن مانشستر.. و"BBC": أحد المصابين الـ3 بحالة خطرة

8
 

أسعار الذهب اليوم 11-10-2019 فى مصر

9
 

الأرصاد تتوقع ارتفاع الحرارة غدا درجتين.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

10
 

الاهلي يكشف تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي

 


الاهلى

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أليكسى ليونوف

السيسى

البورصة

اردوغان

سوريا

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