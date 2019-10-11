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اطمن على نفسك.. فحوصات لازمة لاكتشاف جرثومة المعدة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:00 م
اطمن على نفسك.. فحوصات لازمة لاكتشاف جرثومة المعدة جرثومة المعدة -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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جرثومة المعدة واحدة من الأمراض الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على الحالة الصحية، فى الغالب تنتقل جرثومة المعدة عن طريق تناول الشراب والطعام الملوث، وحسب ما ذكره موقع investigations فإن هناك فحوصات لازمة لاكتشاف جرثومة المعدة وهى:

1: فحص البراز، وهو واحد من أشهر الفحوصات التى تحدد وجود الجرثومة، وذلك عن طريق أخذ عينة من البراز وتحليلها فى المعمل.

2:فحص التنفس، وهو من أدق الفحوصات والتى تكشف جرثومة المعدة من خلال نفخ الهواء من الفم بجهاز كشف الجرثومة.

3: فحوصات الدم ، يتم اكتشاف الجرثومة من خلال فحص الدم عن طريق أخذ عينة من المريض وفحصها.

4: منظار المعدة فحص البراز، وهو واحد م أشهر الفحوصات التى تحدد وجود الجرثومة، وذلك عن طريق أخذ عينة من البراز وتحليلها فى المعمل.

 

وهناك بعض العلامات التى تظهر على المريض وتدل على اصابته بجرثومة المعدة ومنها "ألم شديد فى البطن، الغثيان والقئ، فقدان الشهية وانقاص الوزن، الشعور بالدوار والدوخة".

 

 


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الجرثومة

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فحص

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