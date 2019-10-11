اضبط مخالفة.. أعمدة إنارة تشكل خطورة على حياة تلاميذ مدرسة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أبناء عزبة الثابت التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد من وجود 3 أعمدة بمحيط مدرسة الثابت للتعليم الأساسي، وتشكل خطورة علي حياة التلاميذ، لوجود أسلاك مكشوفة بها.

وقال "أيمن سالم" من أبناء مدينة بلبيس، إنه يوجد ثلاثة أعمدة كهربائية بدون قواعد خرسانية، وبعضها مكشوفة وتظهر منها الأسلاك الكهربائية، وتمثل خطورة شديدة علي التلاميذ بالمدرسة وخاصة أنهم بمرحلة التعليم الأساسي وغير مدركين للخطورة.

وناشد عدد من الأهالي إدارة كهرباء بلبيس بسرعة التحرك وضع حل للأعمدة قبل وقوع كارثة وخاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسقوط الأمطار وملامسة الأطفال للأعمدة.

وتم التواصل مع مجلس مدينة بلبيس، وجاري مخاطبة الكهرباء لعمل صيانة للأعمدة.



أعمدة الإنارة



أعمدة الإنارة



أعمدة الإنارة