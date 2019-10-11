استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أكد محسن الفيومى عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارًا داخل سوق الجملة، مشيرا إلى سعر الطماطم يتراوح بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار من 3-5 جنيهات سواء البلدى أو الصواب.



وأضاف الفيومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الفواكه تشهد انخفاضًا تخطى أكثر من 40% عن العام الماضى، حيث يتراوح سعر الرمان الأسيوطى بين 2-5 جنيهات للكيلو، والبلح المصرى يتراوح سعره بين 3-5 جنيهات، فى حين يتراوح سعر البلح البارحى بين 18-20 جنيها.



وأشار الفيومى، إلى أن سوق الجملة بأكتوبر مفتوح للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع التجار يسمح لهم بالبيع قطاعى فى بعض الأصناف فى أوزان تبدأ من 3 كجم، ولذلك يمكن للمواطنين أن يستفيدوا من فرق السعر بالجملة عن القطاع.



وأكد الفيومى، أن مشروع الصوبات الزراعية الذى تم افتتاحه بواسطة الرئيس السيسى ساهم فى توفير الأصناف بشمل كبير داخل السوق، وهو ما أدى إلى زيادة العرض ومنها استقرار الأسعار فى السوق وانخفاضها عن العام الماضى.