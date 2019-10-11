سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم تبدأ من 3 جنيهات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:56 ص
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بأكتوبر.. والطماطم تبدأ من 3 جنيهات الطماطم - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محسن الفيومى عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارًا داخل سوق الجملة، مشيرا إلى سعر الطماطم يتراوح بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار من 3-5 جنيهات سواء البلدى أو الصواب.

وأضاف الفيومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الفواكه تشهد انخفاضًا تخطى أكثر من 40% عن العام الماضى، حيث يتراوح سعر الرمان الأسيوطى بين 2-5 جنيهات للكيلو، والبلح المصرى يتراوح سعره بين 3-5 جنيهات، فى حين يتراوح سعر البلح البارحى بين 18-20 جنيها.

وأشار الفيومى، إلى أن سوق الجملة بأكتوبر مفتوح للمواطنين، مشيرًا إلى أن جميع التجار يسمح لهم بالبيع قطاعى فى بعض الأصناف فى أوزان تبدأ من 3 كجم، ولذلك يمكن للمواطنين أن يستفيدوا من فرق السعر بالجملة عن القطاع.

وأكد الفيومى، أن مشروع الصوبات الزراعية الذى تم افتتاحه بواسطة الرئيس السيسى ساهم فى توفير الأصناف بشمل كبير داخل السوق، وهو ما أدى إلى زيادة العرض ومنها استقرار الأسعار فى السوق وانخفاضها عن العام الماضى. 

 


سوق الجملة

اسعار الخضروات

اسعار الفاكهة

أخبار اقتصاد

اسعار الطماطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. الطماطم بـ3 جنيهات.. والبرتقال بـ3 جنيهات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:20 م

برنامج الإصلاح الاقتصادى ينجح فى ضبط أسعار السلع ويقضى على جشع التجار.. أسعار الخضروات والفاكهة تنخفض بنسبة تتجاوز 30%.. الأرز يصل إلى 8 جنيهات والسكر بـ7.. والغرفة التجارية تؤكد: لدينا وفرة فى المعروض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 04:33 م

أسعار الخضروات والفاكهة.. انخفاض أسعار الفاصوليا لـ10 جنيهات

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:29 ص

انخفاض كبير فى أسعار الخضروات بعد زيادة المعروض.. الطماطم والخيار بـ 5 جنيهات و6 جنيهات للكوسة.. إنتاج الصوب زاد المعروض.. وحملات بالغيطان لزيادة الإنتاج.. ونقيب الفلاحين يشيد بنجاح جهود الحكومة فى خفض الأسعار

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 07:00 م

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 4-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 01:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

"اقتراحات البرلمان" تخصص جلسات لعرض شكاوى المواطنين ومخاطبة الحكومة لحلها

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

أبرز المحطات فى أكبر قضية لـ"فساد القمح" بعد الحكم على المتهمين

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

كيف يجبر أردوغان شعبه على عدم انتقاد غزوه لسوريا؟

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

الأمن يوافق على 40 ألف مشجع لودية مصر و بتسوانا

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

كل ما تريد معرفته عن الاكتشافات الفرعونية الجديدة على يد العالم زاهى حواس بالأقصر

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات مساء اليوم

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

إلزام محال العقارات غير المرخصة بتقنين أوضاعها خلال 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

تعرف على الآليات الحديثة لسرعة الفصل فى الدعوى الاقتصادية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة