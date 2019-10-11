إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سياريتن بأبوحماد بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث تصادم بين سيارتين، بدائرة مركز أبوحماد، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد العام لتلقى الإسعافات اللازمة، وإخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوحماد، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام، لإسعافهم.