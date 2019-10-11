سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سياريتن بأبوحماد بالشرقية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:17 م
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سياريتن بأبوحماد بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث تصادم بين سيارتين، بدائرة مركز أبوحماد، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد العام لتلقى الإسعافات اللازمة، وإخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا  من مركز شرطة أبوحماد، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام، لإسعافهم.

 

 


الشرقيه

مركز شرطة ابوحماد

حادث تصادم

مستشفي ابوحماد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

يحيى عبد المتين ينضم لـ "كيانو ريفز" فى فيلم Matrix 4

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

"القومى للتطعيمات" يكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب السحائى وطرق انتقاله

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

مزايا مشروع قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

نقابة المعلمين: عضوية مؤقتة للمقبولين بالعقود المؤقتة دون التقيد بالمؤهل التربوى

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة