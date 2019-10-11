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إصابة 5 أشخاص فى 3 انفجارات شرق أفغانستان

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:21 م
إصابة 5 أشخاص فى 3 انفجارات شرق أفغانستان انفجار أفغانستان - أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الجمعة، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح إثر وقوع ثلاثة انفجارات فى مدينة "جلال أباد" بإقليم "نانجارهار" الواقع شرقى البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن "أحمد على عزرات" عضو مجلس إقليم "نانجارهار" قوله إن أحد الانفجارات استهدف منزل رئيس المجلس مما أدى إلى إصابة أحد الحراس، مشيرا إلى أن انفجارا ثانيا وقع فى مكان مجاور أسفر عن إصابة مدنى واحد.

من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة الإقليم "موباريز أتال" إن انفجارا وقع خارج أحد المساجد فى مدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم عقب وقت قصير انتهاء صلاة الجمعة.

 

 

 


افغانستان

كابول

انفجارات افغانستان

اقليم موباريز اتال

جلال اباد

الشرطة الافغانية

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