إصابة 2 فى حادث تصادم سيارة وتوك توك على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك على الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 2 أحدهما من مستقلى السيارة النقل والثانى من مستقلى التوك توك.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى المركزى للعلاج.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد أحمد شمندى مامور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد عزيز رئيس فرع بحث الشمال والرائد احمد عبد الرؤوف رئيس مباحث مركز شرطة طما أنه أثناء سير دراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو صلاح ع ع أ 27 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة "نقل" قيادة المدعو حمد الله م ح إ سن 27 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم دائرة مركز المراغة مما أدي لانقلاب السيارة علي جانب الطريق واصطدامها بالسيارة ملاكى سوهاج قيادة المدعو مينا ش ن ح 31 سنة سائق ويقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة قائد التوك توك وقائد السيارة الثانية "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبات.