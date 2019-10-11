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إزالة 13 حالة تعد وتوزيع 316 طن أسمدة وتحرير 24 محضر حرق قش أرز بكفر الشيخ

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:10 م
إزالة 13 حالة تعد وتوزيع 316 طن أسمدة وتحرير 24 محضر حرق قش أرز بكفر الشيخ الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملات مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 13 حالة تعد على الارض الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية، لمساحة فدان، ووزعت الجمعيات الزراعية على المزارعين، 110 طن، يوريا، و206 طن نترالت.

 

وقال الدكتور حمدى جامع، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشخ، إنه تابع الحصاد الصيفى للموسم الحالى 2019 فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية، منها حصاد 263196 فدان أرز، و87121 فدان ذرة، وتم زراعة محاصيل شتوى على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، منها 37816 فدان برسيم، وـ202 فدان فول، و6 أفدنة كتان.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه أقامت مديرية الزراعة عدد من الدورات التدريبية منها دورة تدريبية عن محصول البنجر بمراكز كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم، ندوة ارشادية عن البرنامج الإرشادى لمحصول البصل المحمل على القطن بقاعة المديرية، وندوة ارشادية عن محصول البنجر بالرياض، وندوة ارشادية عن محصول الكتان فى قاعة المديرية.

 

وقال جامع، تم تدوير قش الارز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، كبس 205672 طن، وفرم 89104 طن، وتشوين 196296 طن،وعمل مواقع تجميع عدد 69موقع بـ 34589 طن، وعمل كومات سماد عضوى ل 216 كومة بـ 612 طن، وتحرير 24 محضر حرق لمساحة 9.15 أفندنة،وتم جنى 30569 فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة وكانت نسبة التفتيح 70 %

 

وأضاف جامع تم مكافحة 382759 فدان آفات القطن "تربس، من،  اكاروس،  جاسيد،  قارضة،  حفار ولطع وفاكس حديث،  ورش وقائى اول،  ورش وقائى ثانى،  ورش وقائى ثالث،  ورش وقائى رابع"،و مكافحة 6239 فدان بنجر من ( دودة ورقة قطن ) على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما تم تطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية  23.750كيلو مراوى، و 23 كيلو متر مصارف.

 

 


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