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إحالة تشكيل عصابى بتهمة قتل مسن والسرقة بالتجمع الخامس للمحكمة الجنائية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 11:17 ص
إحالة تشكيل عصابى بتهمة قتل مسن والسرقة بالتجمع الخامس للمحكمة الجنائية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية، بتهمة بقتل "مسن" وسرقة 12 شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة .

وكشف أمر إحالة "رقم 4926" لسنة 2019 أن المتهمين "رضا.م" 26 سنة، و"مايكل.ح" 28 سنة، و"مصطفى.ج" عاطلين، من سكان منطقة السلام، وأقر المتهمين بارتكابهم جريمة قتل "حمدى.إ"، تصادف وجوده أثناء سرقتهم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، كما اعترف المتهمين بسرقة 12 شقة سكنية بمحيط مناطق القاهرة الجديدة، بأسلوب المفتاح المصطنع ومراقبة سكان الشقة والتأكد بعدم تواجدهم في الشقة.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس،يفيد بالعثور على جثة مسن وعلى رقبته آثار خنق، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن باقى المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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قتل

حبس

قسم التجمع

نيابة القاهرة الجديدة

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