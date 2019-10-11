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أوزبكستان تستعيد من العراق 64 طفلا من أبناء الجماعات الإرهابية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:54 م
أوزبكستان تستعيد من العراق 64 طفلا من أبناء الجماعات الإرهابية عناصر من الجيش العراقى
طشقند /أ ش أ/

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أعلنت الحكومة الأوزبكية، أن 64 طفلا وصلوا إلى البلاد من العراق حيث يقضى آباؤهم وأمهاتهم أحكاما بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى مجموعات إرهابية.

وذكرت وزارة الخارجية الأوزبكية - فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - أن "الأطفال أحضروا على متن طائرة بعد جهد مشترك من سلطات البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسف".

وقالت الوزارة إن الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات، عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم المسار الخاطئ عبر الانضمام إلى المجموعات الإرهابية، مشيرة إلى أنه سيتم إيواء الأطفال فى مساكن خاصة حيث يتلقون مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين.

وكانت الخارجية أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها تخطط لإعادة 235 مواطنا بينهم 65 طفلا من العراق بعدما أعادت 156 مواطنا من هناك فى مايو الماضي.

وحتى الآن، استعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى، هى كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، مواطنيها من سوريا أو العراق حيث انضم الآلاف من المنطقة إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت قرغيزستان نيتها استعادة مواطنيها من العراق فى المستقبل القريب، فى الوقت الذى تتردد فيه الكثير من الدول بشأن السماح لمواطنيها بالعودة من العراق وسوريا ومحاكمتهم.

 


أوزبكستان

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64 طفلا عراقيا

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