أوروبا ترفع الإمارات من لائحة الملاذات الضريبية

وكالات

قرر الاتحاد الأوروبى، رفع اسم دولة الإمارات من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية.

وأكد يونس حاجى الخورى، وكيل وزارة المالية، أن صدور القرار كان متوقعاً، مشيراً إلى أن رفع اسم الدولة من لائحتيه الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية يُعدّ اعترافاً بالضوابط والإجراءات والقوانين التى تطبقها الدولة، للتأكد من مصادر الأموال التى تدخل إليها، وأنها تأتى لتأسيس أموال فقط.

وقال الخوري "لقد أكدنا للاتحاد الأوروبى عدم وجود ضرائب لدينا، كما أننا لا نسمح للشركات والأفراد بوجود عمليات مالية فى بلادنا، دون أن تكون لديهم أعمال، كما أن إدراج الإمارات فى اللائحة الرمادية والسوداء للملاذات الضريبية لم يكن صحيحاً أو مبنياً على أسس صحيحة وسليمة، وإنما نتيجة اعتقاد بأن أى دولة لا يوجد لديها نظام ضريبى يسهل دخول الأموال إليها، وإن لم يكن هناك هدف، مثل تأسيس عمل أو غيره".

وأضاف "على مدى الشهور الماضية، أوضحنا وجهة نظرنا، وأكدنا أن اعتقاد الاتحاد الأوروبى غير صحيح، وبيّنا أن دولة الإمارات تطبّق إجراءات وقوانين واضحة، كما أن قرارات مجلس الوزراء واضحة بشأن عدم السماح بدخول الأموال، إلا بعد التأكد من مصادرها، وأنها أتت لغرض تأسيس عمل".