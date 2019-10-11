دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسى (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الخميس، الدول الأعضاء فى الحلف، وبينها تركيا، إلى "رص الصفوف ضد عدونا المشترك"، تنظيم داعش الإرهابى.
وقال ستولتنبرج خلال زيارة لأثينا "علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم داعش".
وأضاف للصحفيين "أحرزنا تقدما هائلا فى معركتنا ضد تنظيم داعش. منذ وقت غير بعيد، كان التنظيم يسيطر على مساحات تساوى المملكة المتحدة، مع 8 ملايين شخص".
وأضاف "على تركيا كذلك أن تتجنب التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية".
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