وقال ستولتنبرج خلال زيارة لأثينا "علينا أن نواصل رص الصفوف ضد عدونا المشترك، وهو تنظيم داعش".

وأضاف للصحفيين "أحرزنا تقدما هائلا فى معركتنا ضد تنظيم داعش. منذ وقت غير بعيد، كان التنظيم يسيطر على مساحات تساوى المملكة المتحدة، مع 8 ملايين شخص".

ونقلت "فرانس برس" عن أمين عام "الناتو" قوله: "علينا أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكتسبات"، مجددا دعوته تركيا إلى "ضبط النفس".

وأضاف "على تركيا كذلك أن تتجنب التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية".