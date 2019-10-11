أكاديمية ليفربول باندية هشام طلعت مصطفى تحتفل بكأس دورى أبطال أوروبا في مدينتي

استقبل نادي مدينتي الرياضي وفدا رسميا من نادي ليفربول الانجليزي. وتم تنظيم احتفالية كبيرة بالكلوب هاوس بنادي مدينتي جرى خلالها عرض كأس دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League cup الذي أحرزه نادي ليفربول العام الحالي ٢٠١٩ بمشاركة لاعب منتخبنا الوطني والنجم العالمي محمد صلاح .

حضر الاحتفالية أكثر من ٧٠٠ لاعب من أكاديمية ليفربول بأندية مدينتي والرحاب الربوة ، والمدير الفني لأكاديمية ليفربول، ديفيد ريدلر ، وخالد عويس ، المشرف العام على أكاديمية ليفربول. وقد تم التقاط الصور التذكارية مع كأس أبطال أوروبا وأعضاء وفد نادي ليفربول .

ومن جانبه، قال ديفيد ريدلير المدير الفنى لأكاديمية ليفربول، عن تجربته في نادى مدينتى، إن منشآت نادى مدينى عظيمة، وبالمقارنة بالعديد من المنشآت التى تواجد بها فأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة قامت بتجهيز نادى مدينتى الرياضى لتوفير أفضل البرامج الرياضية الممكنة لأكاديمية ليفربول".

وعن رأيه في مدينتى قال ريدلر :"في رأى، مدينتى هى مدينة عصرية تتميز بمساحات خضراء واسعة تمتد في كافة أنحاء المدينة، وليس فقط في الجانب الرياضى، فهى تمتد في المناطق السكنية، كما أنها مصممة لتكون آمنة وتناسب الحياة العائلية".

يشار الى ان نادي مدينتي الرياضي يقع في وسط المدينة على مساحة 200 فدانا، ويهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية بين أعضائه وإلهام روح الانتماء، فضلا عن توفير وسائل لاستغلال أوقات الفراغ، وفقا لما ذكره المطور العقاري هشام طلعت مصطفى.

وبحسب هشام طلعت مصطفى يضم نادى مدينتى بعض الأكاديميات الموجودة داخل نادي مدينتي الرياضي تشمل: أكاديمية الكاراتيه، أكاديمية التنس، أكاديمية الباليه، أكاديمية كرة القدم، أكاديمية الملاكمة، أكاديمية الرماية، أكاديمية الجمباز، أكاديمية التايكواندو، أكاديمية الكونغ فو، صالة للألعاب الرياضية، أكاديمية كرة السلة، أكاديمية السباحة.

تقام المدينة على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعمل كامتداد حضارى للقاهرة الجديدة.

وتقدم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التى يديرها واحداً من أكبر رجال الأعمال فى مصر هشام طلعت مصطفى، لعملائها بمشروع "مدينتى" العديد من المزايا المتفردة منها توافر المساحات الخضراء الواسعة التى تتصل ببعضها فى انسياب تام حيث يتوسط المناطق السكنية بمدينتى سواء فيلات أو عمارات منطقة خضراء واسعة تشكل متنفساً تطل عليه جميع الوحدات مع تخصيص ممرات رئيسية للمشاة تؤدى إلى مناطق الخدمات، مما يحقق الفصل الكامل بين حركة المشاة والسيارات لمنع التلوث وتوفير جو آمن لحركة السكان والأطفال.

كما يضم المشروع مناطق تجارية تضم مراكز صممت على أحدث متطلبات التسويق فى العالم، حيث يتوفر بها كافة المنتجات المحلية والعالمية إلى جانب وسائل الترفيه المختلفة مما يجعل من التسوق متعة، وتضم أيضا منطقة للخدمات والأنشطة سواء التعليمية أو الطبية أو الإدارية أو الترفيهية وحتى الرياضية.







