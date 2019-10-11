أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 11-10-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 11-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7505 ريال سعودى.



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى



يورو (EUR)

1 يورو = 4.1334 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2419 يورو جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.6879 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2133 جنيه استرلينى دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8259 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3539 دولار كندى دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.5470 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.8283 ين يابانى