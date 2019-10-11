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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 11-10-2019

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:32 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 11-10-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 11-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7505 ريال سعودى.

دولار أمريكى  (USD)

   
1 دولار أمريكى = 3.7505 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

يورو (EUR)

   
1 يورو = 4.1334 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2419 يورو

 جنيه استرلينى  (GBP)

   
1 جنيه استرلينى = 4.6879 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2133 جنيه استرلينى

 دولار كندى (CAD)

   
1 دولار كندى = 2.8259 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3539 دولار كندى

 دولار أسترالى (AUD)

   
1 دولار أسترالى = 2.5470 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى

 ين يابانى (JPY)

   
1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 28.8283 ين يابانى
 

الريال السعودى

الدولار الامريكى

سعر الريال السعودى

العملات فى السعودية

اقتصاد السعودية

السعودية

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