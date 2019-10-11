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أسعار السمك اليوم الجمعة 11-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:32 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 11-10-2019 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 11-10-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 23 – 25 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
   
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 180 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
 
وبلغ سعر السبيط من 90 – 210 جنيهات، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 40 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان  من 32- 38 جنيها، والبربون 1 بلغ من 42 - 48 جنيها، جمبرى جامبو 400-460 جنيها، جمبرى 1 بين 300-370 جنيها.

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