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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:28 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019 ذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  180.32 ريال سعودى بما يعادل 48.08 دولار أمريكى.
 
 
أسعار الذهب عيار 24      180.32 ريال 48.08$
 
سعر الذهب عيار 22     165.30 ريال 44.07$
 
أسعار الذهب عيار 21     157.78 ريال 42.07$
 
أسعار الذهب عيار 18     135.24 ريال 36.06$
 
سعر الذهب عيار 14     105.19 ريال 28.05$
 
سعر الذهب عيار 12      90.16 ريال 24.04$
 
أسعار أوقية الذهب         5,608 ريال 1,495$
 
أسعار جنيه الذهب      1,262 ريال 336.55$
 
أسعار كيلو الذهب    180,321 ريال 48,077$
 

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