أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 180.32 ريال سعودى بما يعادل 48.08 دولار أمريكى.

أسعار الذهب عيار 24 180.32 ريال 48.08$

سعر الذهب عيار 22 165.30 ريال 44.07$

أسعار الذهب عيار 21 157.78 ريال 42.07$

أسعار الذهب عيار 18 135.24 ريال 36.06$

سعر الذهب عيار 14 105.19 ريال 28.05$

سعر الذهب عيار 12 90.16 ريال 24.04$

أسعار أوقية الذهب 5,608 ريال 1,495$

أسعار جنيه الذهب 1,262 ريال 336.55$

أسعار كيلو الذهب 180,321 ريال 48,077$