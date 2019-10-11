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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 11-10-2019 بسوق العبور

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:15 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 11-10-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 11-10-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 – 5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3– 4 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 10 - 14 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 2.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15-20 جنيه، والليمون البلدى 7-13 جنيه.
 

اسعار الخضروات

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