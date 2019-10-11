أردوغان يواصل استفزازه للعالم: لن نوقف العملية العسكرية شمال سوريا

اسطنبول (رويترز)

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استفزازه للعالم، اليوم الجمعة، وقال إن بلاده لن توقف العملية العسكرية فى شمال سوريا مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها.

وأضاف "لن نوقف أبدا تلك الخطوة التى اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطى ووحدات حماية الشعب الكردية السورية"، وتابع قائلا "نتلقى تهديدات من كل حدب وصوب تقول أوقفوا هذا التقدم".

وكثفت قوات أردوغان ضرباتها المدفعية والجوية على شمال شرق سوريا، اليوم الجمعة فى تصعيد لهجوم ضد المسلحين الأكراد أثار تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية.