"أبى أحمد" يشكر السيسى على تهنئته بـ "نوبل " ويتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد" ، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال السفير بسام راضى، إن رئيس الوزراء ابي احمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام ، ومن جانبه، كرر الرئيس تهنئته لأبي احمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

وتضمن الاتصال التأكيد علي أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة ، سعيا للتوصل الي اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.