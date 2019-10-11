سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

آبى أحمد بعد فوزه بـ"نوبل": الجائزة لإثيوبيا والقارة الإفريقية وسنزدهر بالسلام

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 05:11 م
آبى أحمد بعد فوزه بـ"نوبل": الجائزة لإثيوبيا والقارة الإفريقية وسنزدهر بالسلام آبى أحمد
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب آبى أحمد على، رئيس الوزراء الإثيوبى، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، مؤكدا أن الجائزة هى لأثيوبيا والقارة الإفريقية السمراء.

وقال آبى أحمد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أشكر لجنة نوبل النرويجية لقرار منحى جائزة نوبل للسلام، خالص امتنانى لجميع الملتزمين للعمل من أجل السلام، هذه الجائزة هى لإثيوبيا والقارة الأفريقية، سنزدهر بالسلام".

آبى أحمد عبر تويتر
آبى أحمد عبر تويتر

 

وفاز آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، حسبما أعلنت المصادر المانحة.

وقالت بيريت رايس أندرسن، رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، إن الجائزة منحت لآبى، تقديرا لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولى، خاصة مبادرته الحاسمة التى هدفت إلى تسوية النزاع الحدودى مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات فى يوليو 2018، بعد سنوات من العداء على خلفية حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

فيما تبلغ قيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية، أى ما يساوى حوالى 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها فى أوسلو، يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

 

 


ابى احمد

اثيوبيا

جائزة نوبل

جائزة نوبل للسلام

رئيس الوزراء الاثيوبى

النرويج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

عرض فيلم Breaking Bad اليوم بعد توقف 6 سنوات من المسلسل

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

فيديو.. كواليس استنساخ "ويل سميث" فى فيلم Gemini Man

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

كلوب يتوج بجائزة "مدرب الشهر" فى الدورى الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

شاهد فى دقيقة.. جريمة هزت أبو النمرس.. يقتل زوجة عمه وابنتها للدفاع عن سمعته

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

عرض خاص لمدة شهر لفيلم The Irishman فى نيويورك.. اعرف التفاصيل

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

النقد الدولى يبقى على توقعاته المرتفعة بنمو الاقتصاد المصرى بواقع5.9%

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

أرقام هامة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. تعرف عليها

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة