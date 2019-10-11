آبى أحمد بعد فوزه بـ"نوبل": الجائزة لإثيوبيا والقارة الإفريقية وسنزدهر بالسلام

كتب محمد تهامى زكى

أعرب آبى أحمد على، رئيس الوزراء الإثيوبى، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، مؤكدا أن الجائزة هى لأثيوبيا والقارة الإفريقية السمراء.

وقال آبى أحمد، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "أشكر لجنة نوبل النرويجية لقرار منحى جائزة نوبل للسلام، خالص امتنانى لجميع الملتزمين للعمل من أجل السلام، هذه الجائزة هى لإثيوبيا والقارة الأفريقية، سنزدهر بالسلام".



آبى أحمد عبر تويتر

وفاز آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، حسبما أعلنت المصادر المانحة.

وقالت بيريت رايس أندرسن، رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، إن الجائزة منحت لآبى، تقديرا لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولى، خاصة مبادرته الحاسمة التى هدفت إلى تسوية النزاع الحدودى مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات فى يوليو 2018، بعد سنوات من العداء على خلفية حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

فيما تبلغ قيمة الجائزة 9 ملايين كرونة سويدية، أى ما يساوى حوالى 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها فى أوسلو، يوم العاشر من ديسمبر المقبل.