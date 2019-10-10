كتب إيهاب المهندس

شهدت آخر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها الدائرة 8 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية محمد الجمل - العديد من الأحداث الهامة منها.





أبرز 7 معلومات عن آخر جلسات محاكمة 73 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"



1 ــ المحكمة صرحت للكشف الطبى على المتهمين بناء على طلب الدفاع.

2 ـ يوجد 5 متهمين حدث فى القضية المحكمة انتدبت لهم باحث اجتماعى لبحث حالتهم.

3 ـ المحكمة استمعت لشهادة العميد علاء بشندى رئيس مبحث قسم شرطة مدينة نصر إبان فض رابعة.

4 ـ الشاهد أكد أن الاعتصام كان مسلحا وأن المعتصمين هم من قاموا بإطلاق النار على المعتصمين.

5 ـ الشاهد أكد أن المعتصمين رفضوا الخروج من الممر الآمن.

6 - المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

7 ـ المحكمة سمحت للدفاع بإحضار جميع شهود النفى وستسمح المحكمة بدخولهم الجلسة المقبله.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.