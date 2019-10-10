7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الاستثمار مؤخرًا، كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى توفير تمويلات للمشروعات التنموية وصلت إلى 27.8 مليار دولار، ونرصد فيما يلى 7 أرقام هامة عن تمويلات وفرتها وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة: