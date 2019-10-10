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7نوفمبر .. الحكم على 5 متهمين فى رشوة "جمارك مطار القاهرة"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:51 م
7نوفمبر .. الحكم على 5 متهمين فى رشوة "جمارك مطار القاهرة" المستشار على الهوارى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى،  جلسة 7 نوفمبر المقبل، للحكم على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
 
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد . ص ، و مسعد . ع ، و سعد . ف ، وماجد . ج ، وأمير . ب" ، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.
 
 
 

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