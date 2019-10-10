6 أسباب لوجود الدم فى البراز.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ من الأشخاص يعانون من وجود دم أو نزيف في البراز ويمكن أن تختلف الأسباب، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الأكثر شيوعًا لوجود الدم في برازك، وفقاً لموقع "Doctor."

أسباب لوجود الدم فى البراز





النزيف فى البراز

البواسير



هي حالة شائعة يمكن أن تسبب الألم والانزعاج والحكة من المستقيم، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، ولكن هناك أيضًا علاجات لتخفيف الانزعاج وتسريع عملية الشفاء. البواسير عبارة عن أوردة منتفخة في المستقيم يمكن أن تسبب الحكة والألم، وفي بعض الحالات، يمكنك أن ترى أو تشعر بالبواسير خارج المستقيم.

وتهيج البواسير أحد أكثر الأسباب شيوعًا لنزيف فى البراز.

الشقوق الشرجية



من أسباب النزيف فى البراز، والشق الشرجى عبارة عن تمزق في بطانة فتحة الشرج، وهى من الحالات المؤلمة، والتى تحدث بسبب الإمساك، وغالبًا ما تشفى الشقوق الشرجية من تلقاء نفسها، لكن اتباع نظام غذائي غني بالألياف وشرب الكثير من الماء سيساعدها على الشفاء بشكل أسرع وتخفيف الألم، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في إدارة الألم أثناء الشفاء.

التهاب الرتج



وهو أحد أمراض الجهاز الهضمى، ويمكن أن يسبب التهاب الرتج الألم الشديد والمتقطع، وكذلك تغيرات في عادات الأمعاء والحمى والنزيف.

والرتج عبارة عن بنية تشبه الحقيبة يمكن أن تتشكل من خلال نقاط الضعف في جدار العضلات في القولون، في نقاط تمر فيها الأوعية الدموية عبر الجدار، يمكن أن يحدث نزيف من الرتج عندما تتآكل الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة داخل الرتج وتنزف إلى القولون.

القرحة الهضمية



هى قرحة يمكن أن تتشكل على بطانة المعدة أو الاثني عشر وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، يمكن للنزيف الناجم عن القرحة أن ينتج دم أسود فى البراز، لأن حمض المعدة يتحول إلى دم أسود.

التهاب المعدة والأمعاء



التهاب المعدة والأمعاء ويمكن أن ينتج عن فيروس أو بكتيريا أو تسمم غذائي، والأعراض الرئيسية هي الإسهال و القيء وآلام البطن والإسهال والجفاف والدم في البراز، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ارتفاع في درجة الحرارة والصداع وآلام في الأطراف.

سرطان القولون والمستقيم



هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، عندما تسبب الأعراض، يمكن أن تشمل ألم في البطن ، وتغيير في حركات الأمعاء مثل الإسهال أو الإمساك ، الدم في حركات الأمعاء ، التعب.