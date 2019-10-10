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50 % من النساء الحوامل فقط يتلقين التطعيمات الموصى بها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:37 م
50 % من النساء الحوامل فقط يتلقين التطعيمات الموصى بها الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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كشف تقرير للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية من الأمراض "CDC" أن معظم النساء الحوامل لا تتلقى اللقاحات الموصى به من الإنفلونزا والكزاز، وتطعيم الدفتيريا، والسعال الديكى الخلوى (Tdap) لحماية أنفسهن وأطفالهن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews استخدمت "ميجان ليندلى" من مركز السيطرة على الأمراض فى أتلانتا، وزملاؤها بيانات المراقبة لتحديد دخول المستشفيات المرتبطة بالأنفلونزا بين النساء الحوامل، وكذلك الرضع والموت المرتبط بالأنفلونزا والسعال الديكى.

ووجد الباحثون أنه من 2010-2011 إلى 2017-2018، كانت النساء الحوامل (تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا) يمثلن 24% إلى 34% من المستشفيات المرتبطة بالإنفلونزا فى كل موسم.

وكان هناك ما مجموعه 3928 حالة استشفاء ذات صلة بالسعال الديكى بين الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهرين من عام 2010 إلى عام 2017.

وتضمنت الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم التلقيح ما يلى: الاعتقاد بأن اللقاح غير فعال (الأنفلونزا ، 17.6%)؛ عدم معرفة أن التطعيم ضرورى خلال كل حمل 37.9%، ومخاوف تتعلق بالسلامة بالنسبة للرضيع 16%.


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