5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

جاء رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية فى تونس، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التونسية، لتضاف إلى مجموعة أزمات تواجه الحركة الإخوانية، فعدم التحالف سيعرقل مساعى حركة الغنوشى من تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية.



ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 5 أزمات تواجه الحركة الإخوانية فى تونس:

- إعلان التكتلات السياسية بتونس رفض التحالف مع النهضة داخل البرلمان وهو ما يعرقل مخططها فى تشكيل حكومة ائتلافية.

- فشل حركة النهضة فى حسم الانتخابات الرئاسية التونسية بعد خسارة مرشحها عبد الفتاح مورو.

- أزمة قضية التنظيم السرى للإخوان والتى تورط فيها عدد كبير من قيادات الحركة الإخوانية.

- الانشقاقات الكبيرة داخل حركة النهضة بسبب سوء إدارة قيادات الحركة.

- ظهور الغنوشى فى حفل رقص تسبب فى توجيه انتقادات من كوادر الحركة له واتهامه بتشويه الحركة الإخوانية.