وفد من رئاسة الوزراء يقود جولة ميدانية للقرى المختارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

قام وفد من رئاسة مجلس الوزراء مكون من مهندس محمد أحمد، ومهندس أيمن محمد، ومهندس محمد شعيب، بجولة ميدانية للقرى التى تم اختيارها بمحافظة الأقصر لتكون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، وهى قرى النجوع قبلى بمركز إسنا ، والرياينة بمركز أرمنت، والمدامود بحرى بمركز الزينية.

وشملت جولة وفد رئاسة مجلس الوزراء، تفقد المواقع التى من المقترح تطويرها وإعادة إعمارها وتوصيل المرافق الحيوية إليها لتحقيق حياة كريمة لأهالى تلك القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر، ومن المقترح أن يشمل التطوير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتوصيل الكهرباء، ورصف الطرق، وإعادة تأهيل عدد من المنازل، وتحسين البيئة.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً بحضور وفد من رئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ والتى تهدف إلى توفير مستوى معيشى كريم للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وحضر الاجتماع كلا من محمد عبد القادر نائب المحافظ، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى، والإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والصحة، والطرق، وهيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء مراكز إسنا وأرمنت والزينية.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن أعمال التطوير فى القرى المذكورة ضمن المقترح المقدم ستتضمن العمل فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان ، والصحة ، و التعليم، والطرق، وتحسين البيئة وعقب الاجتماع ، قام وفد رئاسة الوزراء بجولة ميدانية للقرى التى تم اختيارها لمتابعة المشروعات على الطبيعة.

الجدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الأكثر فقراً، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، حيث تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين وتقديم الخدمات الحيوية فى أفضل صورة لهم.