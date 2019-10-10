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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى تطورات الأزمة الليبية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:18 م
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى تطورات الأزمة الليبية صبرى بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، اليوم الخميس، مع نظيره التونسى خميس الجهيناوى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأزمة الليبية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن اللقاء عقد فى برشلونة على هامش مشاركة الوزير بوقادوم فى المنتدى الرابع لوزراء خارجية للبلدان الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط.

وتطرق الوزيران بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، إلى الوضع فى ليبيا، حيث أكدا الدور المحورى و الأساسى لليبيين أنفسهم بدعم من بلدان الجوار فى مسار تسوية الأزمة فى هذا البلد الشقيق.


وزير الخارجية الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

وزير الخارجية التونسى

الأزمة الليبية

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