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وزير الخارجية الأمريكى ينتقد معاملة الصين للمسلمين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:58 ص
وزير الخارجية الأمريكى ينتقد معاملة الصين للمسلمين بومبيو
واشنطن(رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن معاملة الصين للمسلمين، ومن بينهم الويجور، فى غرب البلاد يمثل "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان" وأضاف أن واشنطن ستواصل إثارة هذه القضية.

وقال بومبيو لشبكة )بى.بى.إس( التلفزيونية أمس الأربعاء "هذا ليس انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان فحسب لكننا نعتقد أنه ليس من مصلحة العالم أو الصين الانخراط فى هذا النوع من السلوك".

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصينى شى جين بينج يتحمل المسؤولية أجاب بومبيو "شى جين بينج يقود البلاد وهو مسؤول عن الأشياء التى تحدث باسمه شأنه فى ذلك شأن قائد كتيبة دبابات أو شركة صغيرة".

ولمعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة وسعت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع قائمتها السوداء التجارية لتشمل بعض الشركات الناشئة الرائدة فى مجال الذكاء الصناعى وأعلنت فرض قيود على منح التأشيرات للمسؤولين فى الحكومة الصينية والحزب الشيوعى الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن احتجاز أو إساءة معاملة الأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانج.

 

 

 


الصين

امريكا

المسلمين فى الصين

الويجور

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