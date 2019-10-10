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وزارة العدل السعودية تعلن عن وظائف للجنسين من حاملى "الماجستير"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:05 م
وزارة العدل السعودية تعلن عن وظائف للجنسين من حاملى "الماجستير" مبنى وزارة العدل السعودية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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أعلنت وزارة العدل السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها (الرياض) عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير فى تخصصات (إدارة الموارد البشرية، المحاسبة) رجال ونساء، وتخصصات (الحاسب الآلى وإدارة المشاريع) للرجال فقط، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضحت وزارة العدل السعودية، أن التقديم والتسجيل متاحاً من خلال بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441 هـ، وينتهى الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 18 صفر 1441 هـ، واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكدت وزارة العدل السعودية،  على المتقدمين خلال التسجيل فى الموقع، ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي.

وأشارت وزارة العدل، إلى أنه سيتم دراسة الطلب من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدمين وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان، وفى حال ورود أى بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، ولفتت الوزارة إلى أنها ستعلن النتائج عبر بوابتها على شبكة الإنترنت، مؤكدة على ضرورة متابعة الأسماء التى سيتم دعوتها.

 


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