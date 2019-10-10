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وزارة السياحة تختتم مشاركتها في معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:17 م
وزارة السياحة تختتم مشاركتها في معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية وزارة السياحة تشارك فى معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية
كتبت آمال رسلان

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اختُتمت أول أمس، فعاليات معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية FIT latin America ، والذي عُقد في الفترة من 5 إلي 8 أكتوبر الجارى بالعاصمة الارجنتية - بيونس أيريس،  وتأتي مشاركة مصر ضمن خطة وزارة السياحة في التوسع في الأسواق غير التقليدية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وحرصا منها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.
 
 
وقد شاركت هيئة تنشيط السياحة بجناح مصري أقيم علي مساحة 91 م2، افتتحه السفير أمين مليكة ، سفير مصر لدى الارجنتين وبمشاركة وفد من الهيئة وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية، وبحضور وزير السياحة الأرجنتيني الذي أعرب عن سعادته بمشاركة مصر بالمعرض كما أبدي إعجابه بالجناح المصري الذي تم تصميمه علي الطراز الفرعوني.
 
 
وخلال فعاليات المعرض، عقد الوفد المصرى المشارك عدة لقاءات مهنية مع ممثلي أهم شركات السياحة الأرجنتينية ومسئولي اتحاد شركات السياحة بأمريكا اللاتينية COTAL استعرض خلالها الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، ومحاور الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، خاصة محور الترويج والتنشيط، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي حملة People 2 People، وافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020، والترويج لكل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination، كما تم استعراض فرص التعاون بين الوزارة ومنظمي الرحلات من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد .
 
 
تجدر الإشارة إلي أن هذه هي المشاركة المصرية الرابعة علي التوالي في معرض السياحة الدولي الذي يعقد سنويا بالأرجنتين والذي يعد من أهم وأكبر المحافل السياحية في أمريكيا اللاتينية، حيث يجتذب ما يزيد عن 100 ألف زائر من المهنيين والجمهور.
 
 
 

وزارة السياحة

معرض السياحة

امريكا اللاتينية

تنشيط السياحة

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