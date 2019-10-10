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"واى فاى الإمارات" مجاناً فى دبى للحافلات والنقل البحرى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:51 م
"واى فاى الإمارات" مجاناً فى دبى للحافلات والنقل البحرى واى فاى ارشيفية
وكالات

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعاونها مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتوفير خدمات إنترنت مجانية «واي فاي الإمارات» في حافلات المواصلات العامة وعدد من وسائل ومحطات النقل البحري ومظلات المواقف المكيفة ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
وتم الإعلان عن الاتفاق للتعاون على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019، وذلك بحضور أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وفهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وأفاد أحمد هاشم بهروزيان: «إن الاتفاقية تنص على أن تقوم شركة «دو» بتوفير خدمات «واي فاي الإمارات» مجانية لمستخدمي حافلات المواصلات العامة داخل إمارة دبي وعبر المدن وحافلات معرض إكسبو، إلى جانب 23 محطة حافلات، و40 وسيلة نقل بحري، و18 محطة للنقل البحري».

واى فاى

دبي

الإمارات

نقل بحري

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