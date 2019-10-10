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والد طفلة تعرضت للتحرش فى أوسيم:"استدرجها واعتدى عليها جنسيًا"..والمتهم ينكر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:16 ص
والد طفلة تعرضت للتحرش فى أوسيم:"استدرجها واعتدى عليها جنسيًا"..والمتهم ينكر جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة، لأقوال سباك اتهم عامل بالتحرش بابنته فى أوسيم، وقال فى التحقيقات، إن الفتاة أخبرته باستدراج المتهم لها وملامسته أجزاء حساسة من جسدها.
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وواجهت المتهم بأقوال والد الطفلة المجنى عليها والتى أنكرها.
 
تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من سباك، اتهم فيه عامل، بالتحرش بابنته، البالغة من العمر 5 سنوات.
 
وذكر والد الطفلة، أن المتهم استدرج ابنته، وتحرش بها، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
 
 

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