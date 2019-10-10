سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: واشنطن تنقل عشرات الدواعش من سوريا بينهم بريطانيين خطيرين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:32 ص
نيويورك تايمز: واشنطن تنقل عشرات الدواعش من سوريا بينهم بريطانيين خطيرين داعش
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الجيش الأمريكى يتحرك لإخراج العشرات من معتقلى داعش من  سجون الحرب التى يديرها الأكراد شمال سوريا، وأنه نقل بالفعل رجلين بريطانيين عرف بدورهما فى تعذيب وقتل الرهائن الغربية، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون.

وأوضحت الصحيفة أن القرارات تأتى مع غزو الجيش التركى لشمال سوريا، وأشارت "نيويويرك تايمز" إلى أن تركيا تستهدف الأكراد المدعومين من أمريكا والمعروفين باسم قوات سوريا الديمقراطية، والذين كانوا حلفاء أساسيين للولايات المتحدة فى المعركة ضد داعش، وأثار الغزو التركى تساؤلات بشأن قدرة قوات سوريا الديمقراطية على استمرار تامين 11 ألف داعشى يتم احتجازهم هناك.

وتحدث المسئولون بحذر عن عملية النقل لانها لا تزال جارية، إلا أن ترامب تحدث صراحة أمس الأربعاء، عن حقيقية أن الولايات المتحدة تأخذ عدد محدد من مقاتلى داعش السيئين على نحو خاص من أجل ضمان ألا يخرجوا.

وقال ترامب فى تصريحات: "إننا نأخذ بعض أخطر مقاتلى داعش إلى الخارج.. لقد أخرجناهم ونضعهم فى مواقع مختلفة آمنة".

وكان مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية، إن الاعتداء التركى على شمال سوريا يهدد قدرة "قوات سوريا الديمقراطية على حراسة أكثر من 11 ألف شخص من أسرى داعش الخطيرين.

وأضاف المسئول الأمريكى، فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أن العدوان التركى على سوريا نتج عنه "تأثير ضار" على العمليات قوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدًا أن هذه العمليات ضد التنظيم "توقفت فعلياً"، وأن تركيا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وأحد حلفائها الرئيسيين في الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء الأربعاء، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


سوريا

سوريا وتركيا

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

صور .. 20 معلومة عن 3 مشروعات جارى تنفيذها فى أسوان

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

كاتبة تركية: أردوغان يزرع بذور كراهية ستمتد لأجيال قادمة

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة