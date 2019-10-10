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نيفين جامع: سحب 302 كراسة شروط لمجمع الغردقة ويضم 218 مصنعا جديدا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:00 ص
نيفين جامع: سحب 302 كراسة شروط لمجمع الغردقة ويضم 218 مصنعا جديدا نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب إسلام سعيد

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كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن سحب 302 كراسة لمجمع الغردقة حتى إغلاق باب سحب كراسات الشروط لدراسة يوم 26 سبتمبر الماضي.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اهتمام الدولة بأحداث تنمية صناعية وتوفير فرص عمل عبر المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعًا توفر4317 مصنعًا جديدًا، موضحة أن الجهاز لا يهتم بالضمانات المقدمة بقدر اهتمامه بقدرة الممول على الإدارة والتشغيل والسداد.

مجمع البحر الأحمر «الغردقة» يضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثر من 40 فدانًا، ويضم 18 هنجرا تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 مترا و105 أمتار كمساحات شحن وتفريغ.

 

 

 

 


جهاز المشروعات الصغيرة

مجمع الغردقة

تمويل المشاريع الصغيرة

المجمعات الصناعية

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