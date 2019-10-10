ننشر مواعيد عرض الفيلم الوثائقى "مصر من السما" على القنوات الفضائية

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواعيد بث وإذاعة الفيلم الوثائقى "مصر من السما"، الذى يسرد مراحل مختلفة من حياة مصر، وصولا إلى مصر الحاضر كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.

ومن المقرر عرض الفيلم على قناة "الحياة" فى العاشرة مساء الأحد المقبل، على أن يعاد عرضه فى الحادية عشر والنصف صباح الاثنين، كما سيتم عرضه على قناة ON E فى الحادية عشر مساء يوم الأثنين المقبل، ويعاد فى الثانية عشر ظهر الثلاثاء.

وستقوم قناة DMC بعرض الفيلم الساعة التاسعة صباح السبت المقبل، على أن يعاد عرضه فى الواحدة ظهر الجمعه المقبلة، فيما تقرر عرضه على قناة CBC الساعة السابعة مساء الجمعه المقبلة، ويعاد عرضه يوم السبت فى الثانية عشر ظهراً، والحادية عشر مساء.

وسيتم عرض الفيلم الوثائقى "مصر من السما" على قناة Extra News يوم الأثنين المقبل، فى الرابعة عصراً، على أن يعاد فى اليوم التالى "الثلاثاء: فى الخامسة عصراً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاج وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور، ومن خلال الفيلم تفتح مصر ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التى تسهد فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن لديها طلبات لعرض تلك الفيلم على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية فى أوروبا وأمريكا وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.