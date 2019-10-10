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نقيب الصحفيين بالبحرين: على العرب اتخاذ موقفاً قوياً ضد العدوان التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:08 م
نقيب الصحفيين بالبحرين: على العرب اتخاذ موقفاً قوياً ضد العدوان التركى عهدية أحمد نقيب الصحفيين بالبحرين
كتب محمد السيد

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أعلنت عهدية أحمد، نقيب الصحفيين بالبحرين، عن رفضها للهجوم العسكرى التركى على الأراضى السورية، مضيفة أن هذا العدوان التركى العسكرى يشكل انتهاكاً صريحاً، مطالبة بعدم ترك بلد عربى شقيق دون الدعم الكامل وحماية حقوق الشعب السورى وسيادة بلادهم .

وأضافت عهدية أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الدول العربيه أن تتخذ موقف قوي ضد هذا العدوان التركى والانتهاك لحقوق سوريا وشعبها، متابعة:"بالنسبة لدعم قطر من خلال مباركتها للعدوان التركى على سيادة بلد عربى، فهذا ليس بغريب على سياسة قطر التى لم تحترم أبدا سيادة الدول الجاره".
 
وأشارت إلى أنه يجب على الصحافة والإعلام العربى أن تطالب بوضع حد أمام مرحلة جديدة لابتلاع أراضى سوريا من قبل تركيا، مضيفة :" يجب أن تقف الدول العربية جميعاً بغض النظر عن ما يختلفون فيه، لحمايه سوريا من أطماع تركيا، قطر ومن يساندوهم وإن لم نتكاتف الآن ستضيع سوريا وسنبكي جميعاً  دوما بعد فوات الأوان".
 
واختتمت عهدية أحمد نقيب الصحفيين بالبحرين:" نتمنى أن لا ينتهى الاجتماع الطاريء للجامعة العربية-والذي جاء بطلب من جمهورية مصر لبحث العدوان التركي على سوريا- بمطالبات شفهيه دون أخذ خطوات جريئة حازمة لوقف هذا العدوان، فلا يمكن أن يعيد التاريخ نفسه ونخسر دولة عربية أخرى للطامعين ".
 
 
 
 
 

 


العدوان التركى

سوريا

نقيب الصحفيين بالبحرين

تركيا

الأراضى السورية

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