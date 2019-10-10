ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى المعادى لحصر الخسائر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية، اليوم الخميس بدون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.