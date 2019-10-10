نائب محافظ البحر الأحمر تناقش خطة المحافظة لمجابهة السيول

استهل الاجتماع بعرض للخطة الموضوعة لمجابهة السيول بالمحافظة وأماكن التمركزات بالمدن كذلك البحيرات والسدود وإتمام استعداداتها لمواجهة أي طارئ والخريطة الجوية للأيام القادمة.

وأكدت نائبة المحافظ، على ضرورة دعم التمركزات بكامل المعدات والإمكانيات والتأكيد على استعدادها بشكل كامل مع رفع درجة الاستعدادات للمجابهة طبقًا للتنبؤات الجوية وحركة الأمطار.

وأوضحت "يسرا"، أن التغير المناخى العالمي قد يحدث تأثيرا غير متوقع في حركة السيول في الأماكن غير المستهدفة وضع تمركزات بها لذا أكدت على ضرورة فتح الطريق أمام مياه السيول في حالة إصابة الأماكن التي لايوجد بها تمركزات حتى لا تصيب جسم الطريق.

وشددت على ضرورة التنويه للمواطنين في حالة سقوط الأمطار أو السيول وإغلاق الطرق من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ونائب مدير أمن البحر الأحمر ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير إدارة المرور و المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء مدن المحافظة، وجميع الجهات المعنية.