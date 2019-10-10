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منظمة حقوقية دولية تطالب قطر بالتحقيق فى وفاة العمال الوافدين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:14 م
منظمة حقوقية دولية تطالب قطر بالتحقيق فى وفاة العمال الوافدين العمال الأجانب فى قطر

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طالبت منظمة حقوقية دولية ، اليوم الخميس ، قطر ، بفتح تحقيق فورا فى أسباب وفاة العمال الوافدين، والإعلان عن نتائج تحقيقاتها، فى ضوء الأبحاث الطبية التى خلصت إلى أن ضربة الشمس هي السبب المُرَجَح للوفيات المتصلة بمضاعفات فى القلب والأوعية الدموية لدى هؤلاء العمال في قطر


وقالت المنظمة فى بيانها: على السلطات القطرية أن تعتمد وتطبق فورا قيودا ملائمة على العمل فى الهواء الطلق لحماية العمال من المخاطر القاتلة المتصلة بالحرارة العالية.

وأوضحت المنظمة ، إن 'مجموعة من المتخصصين في مجاليّ المُناخ وأمراض القلب درسوا في إطار بحث نُشِر في دورية "كارديولوجي جورنال"، الصلة بين وفاة أكثر من 1,300 عامل نيبالي من 2009 إلى 2017، والتعرض للحرارة.و توصل الباحثون إلى وجود ارتباط قوي بين الإجهاد الحراري ووفاة العمال الشباب جراء مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية، في أشهر الصيف. كما صدر في أكتوبر تحليل أجرته "الجارديان" لبيانات حالة الطقس الرسمية لفترة 9 أشهر، شدد بدوره على أن العمال الذين يعملون في غير الأوقات المحظور العمل بها في الصيف بقطر، لا زالوا عرضة بانتظام لمستويات من الإجهاد الحراري قد تكون قاتلة.


وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط ، فى المنظمة ، لم تحقق السلطات القطرية في الوفيات المفاجئة وغير المتوقعة لعمال وافدين في قطر، هم غالبا شباب وأصحاء، في لامبالاة ظاهرة بأرواح العمال. لا يمكن لقطر الادعاء بأنها تصون حقوق العمال الوافدين طالما هي تتجاهل الدعوات المُلحة والمتكررة لإجراء إصلاحات كفيلة بإنقاذ الحياة لحماية العمال من الحرارة".

 


قطر

عمال قطر

رايتس ووتش

انتهاكات حقوق العمال

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