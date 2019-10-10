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منسق "العليا لانتخابات تونس" لليوم السابع: انطلاق الجولة الثانية بالخارج غدا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:16 م
منسق "العليا لانتخابات تونس" لليوم السابع: انطلاق الجولة الثانية بالخارج غدا انتخابات تونس
إيمان حنا

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قال عبد الوهاب الريسى منسق الهيئة العليا لانتخابات تونس بدائرة مصر ، إن السفارة التونسية بالقاهرة أنهت استعداداتها لإجراء الجولة الثانية من الانتخابابت الرئاسية التى تنطلق فى تمام الثامنة صباح غد الجمعة وتغلق السادسة مساء (حسب توقيت كل دولة) بالدوائر الواقعة خارج تونس فى 49 دولة .

وأضاف الريسى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاقتراع بالخارج يستمر لمدة ثلاثة أيام على أن تجرى مدة يوم واحد بداخل تونس الأحد المقبل، مناشدا أبناء الجالية التونسية بالمشاركة فى عملية الاقتراع بالجولة الثانية والتى ستحسم من يتولى حكم تونس، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى الجولة الأولى من الانتخابات كانت مرتفعة.

وقد أكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات تونس فى تصريحات سابقة له، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تنطلق داخل تونس فى 13 أكتوبر الجارى على أن تنطلق بالدوائر خارج تونس اليوم 11 أكتوبر، فيما قال المتحدث باسم حملة نبيل القروى، أنهم تقدموا بطلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات لمدة أسبوع، فيما علقت حملة قيس سعيد على هذا المطلب بأن ليس لها أى تدخل فى مسار عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو القضاء، وقال عضو الحملة قيس العمرى: "من جهتنا نحن مستعدون لخوض الجولة الثانية فى الموعد المحدد لها".

عبد الوهاب الريسى 

وأكد العمرى ، فى تصريحاته لليوم السابع، أن الحملة الانتخابية لقيس سعيد تركز بشكل أساسى على استخدام مواقع السوشيال ميديا، والتواصل والتحاور مع التونسيين من خلال أفراد الحملة لتعريف الشعب التونسى ببرنامج قيس الانتخابى والذى ينطلق من نقطتين أساسيتين هما الشعب يحكم  نفسه بنفسه والخروج من المركزية فى الحكم إلى اللامركزية، وذلك من خلال مجالس محلية ومجالس جهوية "أى بكل ولاية من ولايات تونس الـ24" وصولا للبرلمان.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.


تونس

انتخابات تونس الرئاسية

سفارة تونس بالقاهرة

تونس تنتخب

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