سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:27 م
مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى مدفعية الجيش التركى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد ثلاثة مدنيين سوريين وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال التركى لقافلة المدنيين السوريين القادمين من الرقة إلى تل أبيض.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.


سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات مع القوات التركية فى قرى حدودية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:33 ص

قوات سوريا الديمقراطية: غارة جوية تركية تصيب سجنا يضم محتجزى داعش

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:47 م

قوات سوريا الديمقراطية: جيش الاحتلال التركى يقصف سجنا لتهريب الدواعش بقامشلو

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 09:37 م

"سوريا الديمقراطية: خمسة مدنيين حصيلة ضحايا قصف جيش الاحتلال التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:41 م

قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركى قتل 5 مدنيين وأصاب العشرات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:35 م

رياض درار رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب فى دفاعاتهم.. أردوغان يريد تقسيم بلادنا وعمل تغيير ديموغرافى.. نطالب بدعم دمشق لنا بمضادات جوية.. نتمسك بأرضنا وصامدون بوجه العدوان التركى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:35 ص

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

اليوم السابع فى منزل "أبو منونة" البطل الحقيقى لفيلم الممر.. حصل على وسام نجمة سيناء ونوط الامتياز بعد بطولاته ضد إسرائيل.. شارك فى حرب اليمن وانضم لمنظمة سيناء العربية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

مقتل 3 مدنيين سوريين وإصابة العشرات فى استهداف لجيش الاحتلال التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 10-10-2019

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة "مواتير الرى" بسوهاج

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

الحياة بعد التكافل كرامة.. أهالى الفيوم يروون كيف جعل "تكافل وكرامة" العيشة هنية

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المالية: لا صحة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة