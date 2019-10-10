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"مصر للطيران" الناقل الرسمى للوفود المشاركة بمهرجان الإسكندرية السينمائى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:29 م
"مصر للطيران" الناقل الرسمى للوفود المشاركة بمهرجان الإسكندرية السينمائى المشاركون بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط
كتبت رحاب نبيل

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تشارك مصر للطيران، بدورها كناقل رسمى لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المنعقد حاليا في دورته ال 35، تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة.
 
وانطلقت أمس الأربعاء، بأوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، فعاليات الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وذلك في حفل افتتاح حضره وزيرة الثقافة، وعدد من نجوم مصر والعالم العربي، ومنهم: لبلبة، ومحيى إسماعيل، ووفاء عامر، ونشوى مصطفى، وسلوي محمد علي، والمخرج الكبير علي عبدالخالق، وعمرو عابدين، ومحمد عبدالعزيز، والمنتج محسن علم الدين، والنجم أحمد عبدالعزيز، وتكلا شمعون من لبنان، ومحمد مفتاح من المغرب، والمخرج كولدو سيررا من إسبانيا ضيف شرف المهرجان.
 
 
 
 
 

مصر للطيران

مهرجان الاسكندريه السينمائي

دول البحر المتوسط

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